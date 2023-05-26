Kaymakam Ateş öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kurum amirleriyle beraber Boğazköy'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Ateş, Boğazköy İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin taleplerini dinlerken, eğitimin bölge için çok önemli olduğunu belirtti. Şemdinli'nin kalkınması için okuyan ve eğitimli bir topluma ihtiyaç olduğunu ifade eden Kaymakam Ateş, öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını gidermek için devlet olarak hazır olduklarını söyledi.

Kaymakam Ateş ve beraberindekiler, daha sonra Boğazköy'de bulunan Kızılcan ailesinin taziyesine de katılarak başsağlığı dileklerini iletti.