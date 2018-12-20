Kaymakam Ayca, çiftçilerle buluştu

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçedeki tarımın geliştirilmesi amacıyla çiftçilerle bir araya geldi.

Şehit Bilal Soybilginç İlk ve Ortaokulu Ahmed-i Hani Konferans Salonunda yapılan toplantıya Bey ve Dutluca mahalleleri sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Ayca, Bey ve Dutluca mahallelerinin verimli topraklara sahip olmasına rağmen terörden dolayı maalesef istenilen düzeyde tarım yapılamadığını söyledi. Bundan sonra DAP kapsamında yapılan sulama kanalları sayesinde verimli toprakların çiftçiler tarafından tekrar ekilerek elde ettikleri organik mahsulleri Zap markası adı altında satışa sunabileceklerini ifade eden Ayca, “Elde edilen çeltik, susam, buğday, mısır ve diğer tarım ürünlerini Türkiye'nin her tarafına ulaştıracağız. Çukurca bundan sonra tarım alanında bölgede örnek bir yer olarak tescillenecektir” dedi.