Kaymakam Çimşit, muhtarlarla bir araya geldi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı Yüksekova Öğretmenevinde muhtarlarla yemekli toplantı yapan Kaymakam Ömer Çimşit, “Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız, muhtarlık müessesine çok önem gösteriyor. Muhtarlarımız bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir, onlar oranın gücüdür. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz. Bizler de devletimizin imkânlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz. Siz değerli muhtarlarıma teşekkür ediyor, hepinizin gününü kutluyorum'' dedi.

Programa, Yüksekova kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.