Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin içme suyunun durumu ve yapılan çalışmaları denetledi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Keson bölgesindeki sondaj kuyularını ve yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alarak, yetkililerden çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı yürümesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Osman Doğramacı, söz konusu içme suyu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin en az 2050 yılına kadar taşıyacak çok modern bir tesise ve daha sağlıklı bir suya kavuşacağını belirtti.