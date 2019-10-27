İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Doğramacı, çalışmaları denetledi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin içme suyunun durumu ve yapılan çalışmaları denetledi.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin içme suyunun durumu ve yapılan çalışmaları denetledi.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Keson bölgesindeki sondaj kuyularını ve yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiler alarak, yetkililerden çalışmaların daha hızlı ve sağlıklı yürümesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Osman Doğramacı, söz konusu içme suyu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin en az 2050 yılına kadar taşıyacak çok modern bir tesise ve daha sağlıklı bir suya kavuşacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.