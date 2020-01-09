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Kaymakam Doğramacı, hastane inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden bölge hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, devam eden bölge hastanesinin inşaatında incelemelerde bulundu.


İpekyolu Caddesi üzerinde inşaatı devam edilen Yüksekova Bölge Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Doğramacı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Doğramacı, hastanenin Yüksekova ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaymakam Doğramacı'ya Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek de eşlik etti.

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