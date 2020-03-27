İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Doğramacı içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi.


Yüksekova kaymakamı Osman Doğramacı, ilçenin bir kısmını beseleyen Adaklı köyündeki kaynak suyunu yerinde inceledi. Suyu yerinde gören Kaymakam Doğramacı, neler yapılması gerektiği konusunda ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Doğramacı, kaynaktaki suyun yetersizliği nedeniyle bir çözüm olarak yeni bir kuyu açılması talimatı verdi.


Doğramacı'ya Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.