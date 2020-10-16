Kaymakam Doğramacı, Kore Gazisinin cenazesine katıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri’nin cenaze törenine katıldı.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri'nin cenaze törenine katıldı.
Hayatını kaybeden Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri, Akalın Mezarlığında toprağa verildi. Kore Gazisi Abdulkadir Bazeri'nin cenazesine katılan Kaymakam Doğramacı, korona virüs tedbirleri kapsamında saf tuttu. Bazeri'nin cenazesinin toprağa verilmesinin ardından Kaymakam Doğramacı aileye baş sağlığı dileklerini iletti.