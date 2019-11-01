Kaymakam Doğramacı, vatandaşlarla bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Osman Doğramacı, kendisiyle görüşmek isteyen bütün vatandaşlarla kaymakamlık toplantı salonunda bir araya geliyor. Talep ve sorunlarını dinleyerek çözümlerin sağlanması için ilgili birimlere talimat veren Doğramacı, belli aralıklarla bu tür toplantıları yaptıklarını belirterek, “İş yoğunluğuna göre haftanın bir günü talepte bulunan vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz ve sorunlarını dinliyoruz. Yaptığımız bu çalışmayla her vatandaşımıza ulaşmayı istiyoruz. Her vatandaşımızın talebi ve sorunu bizim için önemlidir. Bu kapsamda, leni dönemde de bu çalışmamız devam edecektir” dedi.

Toplantı Yüksekova Yazı İşleri Müdürü Akif Arslan, Yüksekova Belediyesi Fen ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emir Özdil de katıldı.