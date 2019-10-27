Kaymakam Doğramacı, yapılan çalışmaları inceledi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede yapılması planlanan ve devam etmekte olan çalışmaları kontrol etti.

İlk olarak tamamlanmak üzere olan sosyal hizmetler binasını gezen Kaymakam Doğramacı, daha sonra gençlik merkezini ve tenis kortunu gezdi. Burada çocuklarla yakından ilgilenerek, kendileri ile masa tenisi oynayan doğraması, ardından Yüksekova'da başlatılacak olan atık su arıtma tesisini yerinde inceledi. Kentin gelişimi ve dönüşümüne yön verecek imar alanlarını gezen Doğramacı, mera alanlarında kaçak yapıların önüne geçilmesi için de talimat verdi.

Kaymakam Doğramacı, bundan sonra şehrin hakkına sahip çıkacaklarını belirterek, “Her alanda yaşanabilir gerçek bir şehri, kuralları ve düzeni olan mekansal yapıyı, yani gerçek bir şehri inşa etmek üzere yola çıktık. Mera alanlarında yapılan ve yapılmış olan haksız işgallere ve satışlara da müdahale ederek her türlü haksız kazancın önüne geçip gerekli idari ve adli yaptırımları uygulayacağız. Hayalini kurduğumuz bambaşka bir Yüksekova var ve bu şehir bölgenin ve ülkemizin umutla beklediği bir şehir olacak inşallah. Bu konuda tüm Yüksekova'nın ve Yüksekovalıların bizimle beraber olacağına inancımız da tamdır. Çünkü bu bizim gelecek nesillerimize borcumuzdur” dedi.

Son olarak Dilimli Barajı'nı gezen Doğramacı, çevre düzenlemesi ile ilgili bilgi aldı.