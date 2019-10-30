Kaymakam Doğramacı, yol çalışmalarını denetledi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede başlatılan yol çalışmalarını yerinde takip etti.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, geçtiğimiz günlerde sıcak asfalt (BSK) dökümünün gerçekleşmesi için başlatılan zemin çalışmalarını yerinde takip etti. Esnaf ziyareti de gerçekleştirerek, talepleri dinleyen Kaymakam Doğramacı, “Söz konusu çalışma bizim açımızdan hızla ilerletilmeye çalışılıyor, ama gördüğümüz ve karşılaştığımız bir takım aksaklıklar bizi yavaşlatıyor. Kışa kısa bir süre kaldı. Vatandaşlarımızın üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmediklerini yeni yeni görüyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu hattının yapıldığı şehirde, kimse ne kanalizasyon bağlantısı yapmış ne de yeni şebekeyi bağlamış. Bunlar yapılmayınca da ister istemez işlerimiz aksıyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, biz bu şehrin sorunlarını hızlı bir şekilde halledeceğiz. Onun haricinde yeni bir şehir tasavvur ediyoruz. Hayalimizde bambaşka bir Yüksekova var ve bir slogan olarak ‘Şehir için bir adım at' diyoruz. Herkesi bu şehir için adım atmalarını bekliyoruz. Sosyal medyada da başlattığımız, yeni sloganla Yova'dan Yuvaya diye Yüksekova'yı bir yuvaya, herkesin içinde huzur bulduğu, kendini güvende hissettiği ve burada olmaktan mutlu olduğu bir şehre dönüştürmek istiyoruz. Ama herkesin de bu konuda yapacağı, atacağı bir adım var, bu adımı da bekliyoruz. Bu şehir için bir adım at diyoruz herkese ve inşallah güzel bir şehri elbirliği ile inşa edeceğiz. Yeter ki herkes kendi üzerine düşeni yapsın” dedi.