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Kaymakam Doğramacı'dan duyarlılık çağrısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçede hiçbir felaketin yaşanmaması için vatandaşın evde kalmasını istedi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçede hiçbir felaketin yaşanmaması için vatandaşın evde kalmasını istedi.


Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsü nedeniyle Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı duyarlılık çağrısı yaptı. İlçede hiçbir felaketin yaşanmaması için vatandaşın evde kalmasını isteyen Doğramacı, “İlçemizdeki kalabalıklar korona virüs ile mücadelede hepimizi çok sıkıntılı ve uzun bir sürece sokacak. Çok fazla kişiye aynı anda hastanemiz yetmeyebilir, birçok kişi eşini, çocuğunu, sevdiklerini ve işini kaybedebilir. Duyarlılık ve saygı lütfen! Yoksa felaket kaçınılmazdır” dedi.

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