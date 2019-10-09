İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, ilçedeki askeri üs bölgelerini ziyaret etti.


İlçeye bağlı Orta Tepe, Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerini gezen Kaymakam Doğramacı, askerle bir araya gelerek sohbet etti. Nöbet tutulan yerleri ve güvenlik yollarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Doğramacı, “Birçok güzellikle dünyanın sayılı coğrafyalarından birine sahip olan Yüksekova'nın enerjisini farklı şeylerle heba ettiğini üzülerek gördüm. Yüksekova'nın artık kaybedecek ne bir kuruşu, ne de bir saniye zamanı vardır. Samimiyetle, gayretle, alın terimizle sahip olduğumuz zenginlerimizden ve değerlerden yarınımızı inşa etme günüdür” dedi.


Doğramacı'ya 7. Hudut Alay Komutanı Albay Hasan Koyuncu da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.