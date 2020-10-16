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Kaymakam Doğramacı'dan üs bölgelerine ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Dağlıca bölgesinde bulunan üs bölgelerini ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Dağlıca bölgesinde bulunan üs bölgelerini ziyaret etti.


İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki 4. Hudut Tabur Komutanlığı, Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan Hudut Merkezi, Şehit Piyade Üsteğmen Onur İlkhan ve Şehit Birol Mutlu üs bölgelerini ziyaret eden Doğramacı, vatan savunmasını yapan Mehmetçikle bir araya gelerek sohbet etti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Kaymakam Doğramacı, askerlere başarılar dileyerek üs bölgelerinden ayrıldı.

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