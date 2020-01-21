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Kaymakam Güven'den Korgan köyüne ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı Korgan köyünü ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı Korgan köyünü ziyaret etti.


Kaymakam Güven ve beraberindeki 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Korgan köyünü ziyaret ederek, köyün ileri gelenleriyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Güven, “İlçedeki bütün köyleri ziyaret etmeye çalışıyorum. Vatandaşların taleplerini dinliyorum. Biz onların sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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