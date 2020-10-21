İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Güven'den köy ziyaretleri

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.


Kaymakam Güven, beraberindeki Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile köyleri ziyaret etti. Kayalar köyü ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi. Daha sonra Kaymakam Güven, Günyazı köyünde yapılacak mesire alanında incelemelerde bulundu.


Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.