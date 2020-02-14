İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Güven'den öğrencilere ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.


Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Şemdinli Halk Kütüphanesinde üniversiteye hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek moral verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet edip sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güven, daha sonra kütüphaneden ayrıldı.


Kaymakam Güven, öğrencilerin yanında olduklarını belirterek, gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.