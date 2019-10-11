İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Güven'den okul ziyareti

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, sınırdaki köy okullarını ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, sınırdaki köy okullarını ziyaret etti.


Kaymakam Yakup Güven, beraberindeki 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ile ilçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aktütün köyünü ziyaret etti. Güven ve beraberindekiler, köyün ileri gelenleriyle bir süre sohbet etti. Daha sonra köy okullarını gezerek öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Güven ve beraberindekiler, öğretmenlerle de bir araya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.