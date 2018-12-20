Kaymakam Kendüzler, çalışmaları yerinde inceledi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Kendüzler, beraberindeki Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan ile Cengiz Topel-Şemdinli Yolu ve İpekyolu caddelerindeki refüjde yapımına başlanan yeni aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Işıklandırma hakkında bilgi alan Kendüzler, çalışmalar sona erdiğinde yeni aydınlatmaların şehre güzellik katacağını ifade etti. Kendüzler, “Yüksekova'da altyapı çalışmaları yapılmış, kanalizasyon, su şebekesi ve yağmur suyu çalışmaları yapılmış ve tamamlanmıştır. Şimdi sıra biraz daha şehrimizin güzelliğine gelmiş. Bu çerçevede, özellikle aydınlatma direkleriyle güzelleştirmek için refüjde bir çalışma yapılıyor. Bugün burada yerinde kontrol ettik. Çalışmalarımız düzenli bir şekilde gidiyor. İnşallah güzel bir eser, güzel bir çalışma ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.