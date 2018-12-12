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Kaymakam Kendüzler, Dağlıcalı öğrencileri ağırladı

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Dağlıca’dan gelen öğrencileri ağırladı.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Dağlıca'dan gelen öğrencileri ağırladı.


Kaymakam Kendüzler, Dağlıca'dan gelen öğrencileri makamında ağırlayarak, onlarlar tek tek ilgilendi. Öğrencilerle sohbet edip öğüt veren Kendüzler, daha sonra onlarla fotoğraf çektirdi.


Memnuniyetini dile getiren Kaymakam Kendüzler, Dağlıca öğrencilerine teşekkür etti.


Dağlıca öğrencileri ise, Kaymakam Kendüzler'e teşekkür ettiler.

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