Kaymakam Kendüzler, muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Yüksekova Polisevinde verilen kahvaltıya Yüksekova Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, kurum amirleri, ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, muhtarların köy ve mahalleri temsil ettiğini belirtti. Kaymakam Kendüzler, “Önümüzde yerel seçimler var ve sizin için hareketli bir dönem başlayacak. Özellikle köy seçimleri rekabet halinde geçiyor. Umarım tatlı rekabetler olur. Devletimiz elinden gelen hassasiyeti gösteriyor” dedi.

Köylere KÖYDES kapsamında yatırımlar yapıldığını ifade eden Kendüzler, “Yollarımıza sıcak asfalt dökülmeye başlandı, plan program dahilinde devam ediliyor. Köylerdeki içme suyu sıkıntılarını gideriyoruz. Belediyelerimizde devletimizin yaptığı muazzam çalışmalar var. Özellikle altyapı çalışmaları belki de cumhuriyet tarihindeki en büyük çalışmalardan biri. Bu çalışmalar, ilçemize tamamen şehir hüviyeti kazandıracak. Bundan sonra yapılacak yatırımlarla inşallah ilçemiz daha da güzelleşecek. Altyapı sorunları yüzde 99 oranında bitti. Bu yatırımlar bir asırlık yatırımlar. Konutlar yapılıyor, onları da gezme imkanı bulduk. Bazı etaplarımızın sonuna yaklaşıldı. 15-20 günde teslim edilir. Geri kalanların da hızlı bir şekilde tamamlanması için takip edeceğiz ve vatandaşlarımızı konutlarıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Kendüzler'in konuşmasının ardından muhtarların talep ve önerileri alındı. Toplantı, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.