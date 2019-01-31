Kaymakam Kendüzler muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde Kaymakam Kendüzleri başkanlığında yapılan toplantıya; Yüksekova Belediye Başkan Yardımcı H. Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri de katıldı. İlk olara Yüksekova Emniyet Müdürlüğü bünyesinde madde bağımlılığıyla mücadele konusunda sunum yapılmasının ardından bir konuşma yapan Ramazan Kendüzler, ilçenin ve köylerin sorunlarına değindi.

Tek tek söz hakkı alarak mahalle ve köylerinde yaşanan sorunları anlatan muhtarlara; İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı tarafından da bilgilendirme yapıldı.