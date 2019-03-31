İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kaymakam Kendüzler oyunu kullandı

Hakkari Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, oyunu kullandı.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 50. Yıl İlkokulu ve Ortaokuluna gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra seçimin daha huzurlu ve güvenliği geçmesi için okullarda alınan güvenlik tedbirlerini inceleyen kaymakam Kendüzler, “Bizim güvenlik güçlerimiz sağolsun Yüksekova'nın seçimi huzurlu ve güvenli bir ortamda geçsin diye saat 06:00'dan beri ayaktalar. Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.