Kaymakam Kendüzler, trafik uygulamasına katıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde trafik uygulamasına eşlik eden Kaymakam Ramazan Kendüzler, sürücülere uyarılarda bulunarak broşür dağıttı.

Türkiye genelinde başlatılan trafik uygulaması devam ederken, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de uygulamaya katıldı. Kaymakam Kendzüler'e İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz ve İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş eşlik etti. Broşür dağıtıp, trafik kurallarına uyulması yönünde sürücülere uyarı ve bilgilendirmede bulunan Kaymakam Kendüzler, sürücülerin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam Kendüzler, “31 Mayıs'tan itibaren bayram tatili süresince uygulanan trafik kontrollerini, trafik uygulamalarını yerinde gördük. Vatandaşlarımız çoğunlukla trafik kurallarına uyuyor. Bilindiği gibi sadece 2019 yılında Yüksekova'da trafik kazalarında 1 ölümlü 33 tane de yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Biz bu uygulamayı hem denetim amaçlı hem de vatandaşa farkındalık oluşturmak için yaptık. Başta İçişleri Bakanımız Türkiye genelinde olmak üzere, bizler de ilçelerde bu uygulamanın takipçisiyiz” dedi.