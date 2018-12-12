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Kaymakam Kendüzler'den Esendere beldesine ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İran sınırında bulunan Esendere Beldesi Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İran sınırında bulunan Esendere Beldesi Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesini ziyaret etti.


Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Esendere Belde Belediye personeliyle İran sınırındaki Esendere Beldesi Borsa İstanbul Kız Meslek Lisesini ziyaret etti. Okul Müdürü Kenan Canan, öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Kendüzler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle ders de dinleyen Kendüzler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

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