Kaymakam Kendüzler'den esnaf ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, çarşı merkezi ve mahalle esnafını ziyaret etti.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, beraberindeki Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan ile Cengiz Topel Caddesi ile Eski Kışla ve Mezarlık mahallelerindeki esnafı ziyaret etti. Kaymakam Kendüzler, esnaf ile tek tek tokalaştıktan sonra, sorun ve taleplerini dinleyerek bilgi alışverişinde bulundu. Kendüzler, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.