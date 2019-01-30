Kaymakam Kendüzler'den esnaf ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kar temizleme çalışmalarını denetleyerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Yüksekova Belediyesi ekipleri, Cengiz Topel Caddesi'nde kar temizleme çalışması başlattı. Karayolları ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, iş makinelerinin yetersiz kaldığı kaldırımlarda ise ekipler bilek gücü ile temizlik yaptı. Oluşan kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla şehir dışına taşınırken, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler ve Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan da çalışmaları yerinde takip etti.

İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın da eşlik ettiği Kaymakam Kendüzler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflarla sohbet edip taleplerini dinleyen Ramazan Kendüzler, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde yollarımız kapanmış durumdadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ekiplerimiz hem ilçe merkezinde hem de köylerde çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Belediyemiz yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürerek hayatı normal akışına getirmek için çaba sarf ediyor” dedi.