Kaymakam Kendüzler'den kayak merkezine ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Kayak Merkezini ziyaret etti.

Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı H. Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte kayak merkezini ziyaret eden Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, sporcularla bir araya geldi.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından geçen sene hizmete açılan Sporcu Eğitim Kayak Merkezi hakkında bilgi alan Kendüzler, daha sonra kar motoruyla kayak pistini gezdi. Ardından merkezle ilgili açıklamada bulunan Kendüzler, Sporcu Eğitim Merkezinin güzel bir görünüme kavuştuğunu aktararak, "Burası, gençlerin yaz kış enerjilerini atabileceği bir yer olmuş. Yüksekova'da buraya benzer yerler ve spora müsait yerler çok fazla. Gençler kayaklı koşu yapıyorlar. Havası temiz, iklimi güzel. Merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Kaymakam Kendüzler, sporcularla birlikte yemek yedi.