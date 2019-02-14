Kaymakam Kendüzler'den okul ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, aynı binada eğitim veren İMKB ve Vali Erdoğan Gürbüz ilk ve ortaokullarını ziyaret etti.

Kaymakam Kendüzler, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra okul öğretmenleriyle bir araya gelen Kendüzler, öğretmenlerin kutsal bir meslek icra ettiğini söyledi. İki okulun bir arada eğitim verme durumunda kaldığını ve bu yüzden şartların biraz zor olabileceğini dile getiren Kendüzler, “Öğrencilerimiz fazla sınıflarımız az kalabilir. Bu yüzden sabah bir okulumuz, öğlen bir okulumuz eğitim verebiliyor. Ama gördüğüm kadarıyla zor olmasına rağmen bir problem olmuyor. İki okulumuzun idareci ve öğretmenleri uyum içinde en iyi şekilde eğitim vermeye çalışıyorlar. Bizler fırsat buldukça İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte tüm okullarımıza en iyi şekilde ilgi göstermeye özen gösteriyoruz ve sık sık ziyaretlerde bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin katkılarıyla ilçemizde eğitim ile ilgili çok güzel projelere şahit olduk. Hakkari genelinde düşündüğümüzde iyi bir yerdeyiz. Bu tür projelerde öğretmenlerimizin daha çok katkılarını ve fikirlerini bekliyoruz. Ayrıca hiçbir öğretmenimiz ‘ben dersimi yapıp çıkayım' demiyordur. ‘Çocuklar için en iyisini nasıl yapabilirim' diye düşünüp çeşitli çalışmalara da imza atıyordur. Bu da güzel projelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Buralarda çalışmak biraz daha fedakârlık gerektiriyor ve bunu sizlerde görüyorum. Eğitime aç öğrencilerimiz var, o yüzden buradaki mesleki tatmin çok daha iyidir. Kutsal bir meslek icra ediyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.