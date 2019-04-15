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Kaymakam Kendüzler'den okula ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ahmed-i Hani Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Ahmed-i Hani Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.


Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, ziyaret ettiği Ahmed-i Hani Ortaokulunda sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Kendüzler, müzik sınıfında öğrencilerin hazırladığı müzik ziyafetine katıldı. Öğretmenlerle toplantı yaparak görüş ve önerilerini de dinleyen Kaymakam Kendüzler, tüm öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.


Ziyaretinde Kaymakam Kendüzler'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı eşlik etti. Kaymakam Kendüzler, ziyaretinin ardından okuldan ayrıldı.

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