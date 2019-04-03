Kaymakam Kendüzler'den otizmli çocuklara ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle otizmli öğrencileri ziyaret etti.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Yeni Mahalle İlkokulundaki otizmli öğrenciler ile bir araya gelerek, günün önemli bir bölümünü onlara ayırdı. Sınıfları gezen Kaymakam Kendüzler, öğrencilerle sohbet edip hediyeler verdi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kendüzler, Otizm Farkındalık Günü'nü unutmamak gerektiğine değinerek, “Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmalıyız. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, onların yanındayız” dedi.

Yüksekova İlçe milli eğitim Müdürü Servet Canlı'nın da eşlik ettiği Kaymakam Kendüzler, daha sonra otizmli öğrencilere hediyeler dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.