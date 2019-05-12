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Kaymakam Kendüzler'e Yoğun İlgi

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, çarşı merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, çarşı merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti.


Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, çarşı merkezinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Kaymakam Kendüzler'e İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti.


Cengiz Topel Caddesi üzerinde gezen Kaymakam Kendüzler, vatandaşlar ile tokalaşarak Ramazan ayının hayırlı geçmesini diledi.


Kaldırım üzerindeki taburelerde oturup çay içen Kaymakam Kendüzler, vatandaşlar ile sohbet etti.


İlçeye atandığından beri, ilçe halkıyla iç içe olan Kendüzler, Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.


Esnaflara da uğrayan Kaymakam Kendüzler, hayırlı işler dileğinde bulundu.

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