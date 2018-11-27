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Kaymakam Kendüzler'e ziyaret

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.


Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan ve beraberindekiler, Kaymakam Kendüzler'i makamında ziyaret ederek, Yüksekova'daki görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kaymakam Kendüzler ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özcan'a teşekkür etti.


Yüksekova Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, Kaymakam Kendüzler'e plaket takdim etti.

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