Kaymakam Kurt, koltuğunu öğrenci Sunay Ertunç'a temsili olarak devretti

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle temsili olarak koltuğunu öğrenci Sunay Ertunç'a devretti.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 5. Sınıf öğrencisi Sunay Ertunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve öğretmenlerle birlikte Kaymakam Hasan Kurt'u makamında ziyaret etti.

Temsili olarak makamını öğrenci Sunay Ertunç'a devreden Kaymakam Hasan Kurt, ilçede eğitim gören çocukların bu makamda olacağı inancını taşıdığını belirtti.

Temsili kaymakam olan öğrenci Sunay Ertunç ise öğrencilerin başarılı olması için her türlü imkanları seferber edeceğini ifade ederek, Çukurca'yı özellikle eğitimdeki başarılarıyla tüm Türkiye'ye tanıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kurt, Sunay Ertunç'a hediye vererek derslerinde başarılar diledi.