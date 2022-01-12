Kaymakam Kurt öğrencilere kitap dağıttı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yardımcı kaynak kitaplarını Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulundaki öğrencilere dağıttı.

Lise sınavlarına hazırlık kitapları öğrencilere dağıtan Kaymakam Kurt, “Siz değerli öğrencilerimizin başarısını arttırabilmek için Milli Eğitim Bakanlığımız yardımcı kaynak kitaplar gönderdi. Devletimiz, siz öğrencilerimizin tüm imkanlarıyla yanında ve destekçiniz olacaktır. Sınavlarda başarılı olacağınıza inancım tamdır” dedi.

Kaymakam Kurt'a kitap dağıtımında Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da eşlik etti.