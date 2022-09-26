Kaymakam Kurt öğrencilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçe Kaymakamı Hasan Kurt ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Kaymakam Kurt 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hakkında değerlendirmelerde bulunarak üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler hakkında bilgi aldı. Kaymakam Kurt, Çukurca'nın her yıl eğitimde bir basamak daha ilerleyerek büyük başarılara imza attığını ifade etti. Kaymakam Kurt daha sonra okul pansiyonunda yatılı kalan öğrencilerle bir araya gelerek onlarla yemek yiyip sohbet etti.