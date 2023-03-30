Kaymakam Kurt şehit ailesi ile iftarını açtı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, şehit Yaşar ailesi ile iftarını açtı.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Üzümlü köyünde ikamet eden şehit Nurettin Yaşar'ın ailesine misafir oldu. İftar yemeğinden sonra Kaymakam Hasan Kurt ve beraberindekiler, teravih namazını Üzümlü Köyü Camisi'nde kıldı.

Kaymakam Kurt, namazdan sonra köy gençleri ve cami cemaati ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

İftar yemeğine İlçe Jandarma Komutanı Engin Çağlayan, SYDV Müdürü Eyüp Akkaya, Üzümlü Gümrük Müdürü İsmail Tosun ve İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş katıldı.