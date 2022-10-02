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Kaymakam Kurt yapımı devam eden okulu ziyaret etti

Hakkari’nin Çukurca İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Üzümlü köyünde yapımı devam eden okulu ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Üzümlü köyünde yapımı devam eden okulu ziyaret etti.


Dünya İnsani Dayanışma Derneği tarafından Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde yapılan okul inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. Okul inşaatını gezen Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı. 12+1 derslikli yapılan okulun en kısa zamanda hizmete gireceğini ifade eden Kaymakam Kurt, eğitime verdiği destekten dolayı Dünya İnsani Dayanışma Derneği'ne teşekkür etti.

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