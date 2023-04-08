Kaymakam Kurt yetimlerle iftarda buluştu

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, yetim aileleriyle beraber iftar yaptı.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe merkezi ve köylerinde kalan yetim aileleriyle iftarda bir araya geldi. Programda yetim ve aileleriyle sohbet eden Kaymakam Kurt, “Yetimlerimiz, dinimiz gereği Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamberimizin bizlere emanetidir. Bizler Çukurca Kaymakamlığı olarak ailelerimizin ve çocuklarımızın her türlü sorunlarında ve ihtiyaçlarında yanlarında her daim hazır olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Onlar devlet olarak bizlerin himayesi altındadır" dedi.

Konuşmasının ardından çocuklara ve gençlere hediyeler dağıtan Kaymakam Kurt, şimdiden Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Emrah Çetin, Yazı İşleri Müdürü Fevzi Altun, SYDV Müdürü Eyyüp Akkaya, İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş ve yetim aileleri katıldı.