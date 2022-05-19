İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Kurt'tan öğrencilere kitap desteği

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, kitap okuma saatine katılarak öğrencilere kitap hediye etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, kitap okuma saatine katılarak öğrencilere kitap hediye etti.


Cumhuriyet ve Atatürk ilkokullarında düzenlenen okuma saatine katılan Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Okuma saatinin bitiminde öğrencilere kitap hediye eden Kaymakam Hasan Kurt, öğretmenlerle de bir araya gelerek okulun eğitim öğretim durumu hakkında değerlendirmede bulundu.

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