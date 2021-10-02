Kaymakam Özdemir içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, ilçede yapılan ve yakında hizmet vermeye başlayacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ile birlikte Yüksekova Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün projesi ile 2017 yılında yapımına başlanan içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, burada idare, ısı merkezi, klor, havalandırma, kimya, bel fitre binasını gezdi. Ziyaretleri sırasında yetkililerden tesisteki çalışmaların seyri hakkında detaylı bilgi alan Özdemir, “Proje ile 30 dönümlük alana inşa edilen arıtma tesisine Dilimli Barajı'ndan aktarılacak su, arıtılacak ve 7 kilometrelik isale hattıyla ilçenin şebekesinden vatandaşlarımızın musluklarından akmaya başlayacak. İlçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacı bu proje ile karşılanmış olacak. İlgili arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler neticesinde, tesisimizin 2 ay içinde hizmete açılmasını bekliyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en nitelikli tesislerinden biri olma özelliği taşıyan tesisimizin en yakın zamanda faydalarını görmeye başlayacağız. Ekiplerimiz hızla çalışıyor. Bir takım eksikleri var, söz konusu eksikler tamamlandıktan hemen sonra tesisimiz hizmet vermeye başlayacak, ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.