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Kaymakam Öztürk görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Hakkari’nin Çukurca ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığının 8 Ağustos 2019 tarihli kararnamesiyle Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk görevine başladı.


2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesine atanan Kaymakam Murat Öztürk görevine başladı.


Kaymakam Öztürk 21 Mart 1985'te Karadeniz Ereğli'de doğdu. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Kısa bir süre Maliye Bakanlığında denetmenlik yaptı. 2011 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Birleşik Krallıkta 1 yıl süre idare ve dil eğitimi adı. Tokat Pazar, Konya Kadınhanı İlçelerinde vekil kaymakamlık ve Konya Çeltik ve Erzurum Köprüköy İlçelerinde asil kaymakamlık yaptı.

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