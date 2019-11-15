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Kaymakam Öztürk'ten Emniyet Müdürü Kapsız'a teşekkür

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Muğla’ya tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Muğla'ya tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandığı günden beri vatandaşlarla kurduğu sıcak diyalog ve yaptığı hizmetlerden dolayı herkesin gönlünde taht kuran Oktay Kapsız, Muğla'ya atandı. Ataması yapılan Emniyet Müdürü Kapsız, Kaymakam Murat Öztürk ile bir araya geldi. Kaymakam Öztürk, ilçedeki hizmetlerinden dolayı Kapsız'a teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

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