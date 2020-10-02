Kaymakam Öztürk'ten korona virüs denetimi

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, beraberindeki kurum amirleriyle ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezini dolaşarak vatandaşları ve esnafı alınması gereken kurallar konusunda uyardı. Kaymakam Öztürk, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle vatandaşlardan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini istedi.