İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Öztürk'ten köylerdeki kitap kafelere ziyaret

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Çığlı ve Gündeş köylerindeki kitap kafeleri ziyaret etti.


Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin boş zamanlarında faydalanması için hazırlanan kitap kafeler büyük ilgi görüyor. İlçe Kaymakamı Murat Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, kitap kafeleri ziyaret ederek burada zaman geçiren öğrencilere üniversite hazırlık kitapları hediye etti.


Üniversiteye hazırlanan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ettikler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.