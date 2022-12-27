Kaymakam Taşgın, öğrencilerin gelecek planlarını ve taleplerini dinledi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın, eğitimde yapılan yatırım ve projelerin çok değerli olduğunu belirtti.

Şemdinli Kaymakam Batuhan Taşgın, Sabri Özel Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek gelecek planlarını ve taleplerini dinledi. Kaymakam Taşgın, öğretmenlerle eğitim öğretim sürecindeki planlamaları da istişare ederek, eğitim öğretim hizmetlerinin en iyi şekilde sürdürülmesi için yapılacak projeleri değerlendirdi.

Kaymakam Taşgın, ilçede sanatsal faaliyetlerin yoğunlukta olduğu Sabri Özel Anadolu Lisesi öğrencilerin derslerindeki başarı ve okuma faaliyetlerini de olumlu yönde etkilediğini belirtti.