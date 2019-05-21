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Kaymakam Türkman ve Başkan Saklı vatandaşlarla bir araya geldi

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, iftardan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, iftardan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.


Şemdinli ilçesinde Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. İlçe esnafı, sahur vaktine kadar iş yerlerini açık tutarken, vatandaşlar da cadde ve sokaklarda gönüllerince zaman geçiriyor. Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile Şemdinli Emniyet Müdürü Metin Kanyer, iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet etti. Vatandaşlar ile zaman geçiren Kaymakam Türkman, Belediye Başkanı Saklı ile Emniyet Müdürü Metin Kanyer, kendilerine iletilen sorun ve sıkıntıların yanı sıra talepleri de aldılar.

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