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Kaymakam Türkman'dan esnaf ve vatandaş ziyareti

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, esnaf ve parkta eğlenen çocuklarla bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, esnaf ve parkta eğlenen çocuklarla bir araya geldi.


Kaymakam Türkman, beraberindeki Belediye Başkanı Tahir Saklı ile esnafı ve parkta eğlenen çocukları ziyaret etti. Esnafın ikram ettiği uçkun ve çayın ardından çarşı merkezindeki vatandaşlarla da sohbet eden Türkman, daha sonra çocuk parkına geçerek çocuklarla vakit geçirdi.


Kaymakam Türkman, huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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