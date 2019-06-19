İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri'den Çukurca'ya gelin

Kayserili Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı (PDR) Nazan Yıldız, Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesine gelin geldi.

Kayserili Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı (PDR) Nazan Yıldız, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelin geldi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde tanışan Çukurcalı PDR Uzmanı Mesut Tosun ile Kayserili PDR Uzmanı Nazan Yıldız, Çukurca ilçesi Emir Şaban Mahallesi'nde düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. İki gün iki gece süren düğün törenine il ve ilçelerden çok sayıda davetli katıldı. Yalova'da PDR Uzmanı olarak görev yapan Mesut ve Nazan Tosun çifti, daha sonra görev yaptıkları Yolava'ya hareket ettiler.


Çukurca'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten PDR Uzmanı Nazan Tosun, ilçenin batıda tanıtıldığı gibi bir yer olmadığını, huzur ve güvenin hakim olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.