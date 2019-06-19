Kayseri'den Çukurca'ya gelin

Kayserili Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı (PDR) Nazan Yıldız, Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelin geldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde tanışan Çukurcalı PDR Uzmanı Mesut Tosun ile Kayserili PDR Uzmanı Nazan Yıldız, Çukurca ilçesi Emir Şaban Mahallesi'nde düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdiler. İki gün iki gece süren düğün törenine il ve ilçelerden çok sayıda davetli katıldı. Yalova'da PDR Uzmanı olarak görev yapan Mesut ve Nazan Tosun çifti, daha sonra görev yaptıkları Yolava'ya hareket ettiler.

Çukurca'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten PDR Uzmanı Nazan Tosun, ilçenin batıda tanıtıldığı gibi bir yer olmadığını, huzur ve güvenin hakim olduğunu söyledi.