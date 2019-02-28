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Kaza yapan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari araç şarampole devrilmekten son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre kaza, devlet hastanesinin yanında bulunan polis noktası yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri kimliği öğrenilemeyen bir ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle ticari araç yol kenarındaki şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, araçlar da maddi hasar meydana geldi.

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