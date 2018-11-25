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Kendüzler'den esnaf ziyareti

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, esnafı ziyaret etti.

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, esnafı ziyaret etti.


Ramazan Kendüzler, beraberindeki Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. İlçe esnafıyla sohbet eden Kendüzler, karşılaştığı vatandaşların da taleplerini dinleyerek çay içti.

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